Haberler » Güncel » Antalya'da 'Köpek Parkı' açıldı - Haber

Antalya'da "Köpek Parkı" açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde köpeklerin sahipleriyle keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla "Köpek Parkı" açıldı.

07.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:20Antalya'da
'nın ilçesinde köpeklerin sahipleriyle keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla "Köpek Parkı" açıldı.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, köpeklerin sahipleriyle şehir ortamında özgürce hareket edip, keyifli zaman geçirebilmeleri amacıyla planladığı "Köpek Parkı"nın yapımını tamamladı.
Hacet Mahallesi Akçalıoğlu Parkı'nda 420 metrekarelik alanda kurulan park içerisinde ahşap eğitim parkurları ve köpek tuvaleti bulunuyor.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, hayvanların da mutlu bir şehir ortamında yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.
Uyar açıklamasında "Evcil dostlarını yürüyüşe çıkaran vatandaşlarımızın ve hayvan dostlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri bir alanı Alanya'da bir ilke imza atarak hayata geçirdik. Hayvan dostlarımız için bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:29:01