21.06.2019 21:55
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Antalya'da korkunç olay: Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Antalya

Antalya'da ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde, biri ölü diğeri de havasızlıktan ölmek üzere olan 2 köpek bulundu.

Antalya 'da ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde, biri ölü diğeri de havasızlıktan ölmek üzere olan 2 köpek bulundu.

Antalya'nın Demre ilçesi Çayağzı mevkinde ormanlık alanda gezen 2 genç bölgede bir çuval fark etti. İçinde bir şeyin hareket ettiğini gören gençler yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı. Çuvalı bıçakla keserek açan genç adeta dehşete kapıldı. O anları kameraya kaydeden gençler, çuvalın içinden biri ölü halde diğer de havasızlıktan ölmek üzere olan iki köpekle karşılaştı. Köpeğin nefes aldığını fark eden genç yaşadığını görünce köpeği çuvaldan çıkardı.

Duyarlı genç havasızlıktan ölmek üzereyken bulduğu köpeğe su ve yiyecek verdikten sonra korunaklı bir yere götürdü. Yetkililere teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sahiplenecek bir hayvan sever arandığı belirtildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Demre , Antalya , 3. Sayfa

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