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Antalya'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını vatandaşların ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

29.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:56
Antalya'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını vatandaşların ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. 2 dönüm koru çam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak yangın ihbarını yapan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarında çıkan orman yangını gören vatandaşlar, 112'ye haber verdi. İlk müdahaleyi mahalle sakinlerinin yaptığı yangına Manavgat Orman işletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir belediyesine ait 3 itfaiye aracı müdahalede bulundu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Orman İşletme ve Emniyet görevlileri yangının çıktığı yerde inceleme yaptı. Yangının 112'ye ihbarda bulunan H.Ş.'nin babasına ait evin bahçesinde diken ve çalıların yakılması sonucu çıktığının belirlenmesi üzerine ihbarı yapan H.Ş. ifadesine başvurulmak üzere gözlem altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Güncel

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