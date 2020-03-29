Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın ihbarını yapan kişi gözaltına alındı Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını vatandaşların ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

29.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:24
Antalya 'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü
Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın ihbarını yapan kişi gözaltına alındı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını vatandaşların ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. 2 dönüm koru çam oranının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak yangın ihbarını yapan H. Ş. nin gözaltına alındığı bildirildi.
Yangın Sürücüler Beleninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarında çıkan orman yangını gören vatandaşlar 112'ye bilgi verdi. İlk müdahaleyi mahalle sakinlerinin yaptığı yangına Manavgat Orman işletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir belediyesine ait 3 itfaiye aracı müdahalede bulundu.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından Otman İşletme ve Emniyet görevlileri yangının çıktığı yerde inceleme yaptı. Yangının 112 ye ihbarda bulunan H. Ş. nin babasına ait evin bahçesinde diken ve çalıların yakılması sonucu çıktığının belirlenmesi üzerine ihbarı yapan H. Ş. gözlem altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Antalya’da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Genel

Haberin Videosu :

Antalya'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Antalya'da korkutan orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:33: Manisa il sınırına giren vatandaşların ateşi ölçülüyor - Haberler 20:23: Tütüncü dükkanı sahibi iş yerinde vuruldu - Haberler 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var 20:09: 43 ilin geçiş güzergahında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı - Haberler 20:08: Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi 20:08: Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi - Haberler 20:07: Maskeli eldivenli Mehter Takımından evde kalan vatandaşa destek - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti - Haberler 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi - Haberler 18:55: İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi - Haberler 18:29: Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu - Haberler