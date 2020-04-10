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Antalya'da korona virüs önlemleri havadan denetlendi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı korona virüs önlemlerini havadan denetledi.

10.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:39
Antalya'da korona virüs önlemleri havadan denetlendi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı korona virüs önlemlerini havadan denetledi. Denetimlerde 1 hafta içerisinde 2 bin 445 otomobilin şehir girişinden geri çevrildiği bildirildi.

Yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınını önlemek için çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma sorumluluk alanındaki yol kontrol noktalarında helikopterle denetim yapıldı. Denetimde, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Teğmen Gizem Ayşegül Alanur ve trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül de yer aldı. İlk olarak Döşemealtı ilçesindeki Selimiye yol kontrol noktasına gidildi. Selimiye'nin ardından Manavgat ilçesi Taşağıl ve Hacıobası yol kontrol noktaları da incelendi. Aynı zamanda ara yollardan kaçak geçişi engellemek amacıyla da denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 1 hafta içerisinde 2 bin 445 otomobilin şehre alınmadığı bildirildi.

Öte yandan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl dönümü dolayısıyla, Teğmen Gizem Ayşegül Alanur tarafından Nurettin Şengül'e çiçek takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selimiye, Jandarma, Antalya, Güncel
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