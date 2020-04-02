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Antalya'da korona virüs tedbirleri en üst seviyede

Turizm kenti Antalya'da yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler daha da sıklaştırıldı.

02.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:01
Antalya'da korona virüs tedbirleri en üst seviyede
Turizm kenti Antalya 'da yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler daha da sıklaştırıldı. Kente seyahat izin belgesi ve çok ciddi mazareti bulunmayan alınmadı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehirde 95 yeni tip korona virüs vak'ası bulunduğunu ve buna bağlı olarak 3 can kaybı yaşandığını açıkladı. Antalya'nın korona virüs vak'alarının açıklandığı ilk 10 il arasında olmadığı bildiren Karaloğlu, Antalyalılardan rehavete kapılmamalarını ve daha fazla dikkat etmelerini istedi. "Lütfen herkes şehrinde kalsın" uyarısında bulunan Münir Karaloğlu," Kent girişlerinde yapılan korona virüs kontrollerini en üst seviyeye çıkardık. Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya'ya gelmeye kalkmasın. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın" ifadelerini kullanmıştı.
Korona virüs vak'alarında Antalya'nın ilk 10'da olmamasının can kaybı olmadığı anlamına gelmediğini belirten Karaloğlu, açıklamasında, "Antalya'mızda 95 korona vak'ası ve 3 can kaybımız var. Allah rahmet etsin. Vak'aları bu seviyede tutmak elimizde. Bunun için lütfen daha fazla tedbir, daha çok dikkat" ifadelerine yer verdi.
Vali Karaloğlu," Hıfzısıhha Kurulu kararına göre, Antalya'ya giriş yapan herkes 14 gün ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak. Bu kişilerin ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki ilk ikaza uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacak, ikinci kontrolde ikametinde bulunmayanlar ise valilikçe belirlenecek bir yerde 14 gün sıhhi gözlem altına alınarak tekrar 3 bin 150 lira ceza kesilecek ve haklarında adli işlem yapılacak"dedi.
KENT GİRİŞLERİNDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER
Vali Karaloğlu'nun bu uyarısının ardından kentin tüm noktalarında denetimler daha da sıklaştırıldı. Kentin kuzey giriş noktası olan Antalya-Burdur Karayolunun 32'inci, kilometresindeki Selimiye yol kontrol noktasında denetimler üst seviyeye çıkarıldı. Kentten hem ayrılan, hem de giriş yapan sürücüler durdurularak kontrolleri yapıldı.
Maske ve eldivenleri takılı olan jandarma ve polis ekipleri sürücülerin ateşlerini ölçtü, seyahat izin belgelerini kontrol etti. Ateşi sınırda olan sürücüler ve yolcuları bekletildi. Ateşleri düştükten sonra gitmelerine izin verildi. Ateşi düşmeyen sürücüler ise ambulansla hastaneye sevk ediliyor.
Gece 00.00'da başlayan uygulamada yaklaşık 100'ün üzerinde sürücünün eksik evrakları ve Antalya'da ikametgahlarının olmaması nedeniyle geri döndürüldüğü belirtildi. Sağlık mazereti olanların geçişine izin verilirken, il dışından gelip Antalya'da ikametgah adresi olanlara ise 14 gün boyunca kendilerini evde sıhhi izolasyon altına almaları için evrak düzenlendi.
"ATEŞİMİZ ÖLÇÜLDÜ"
Mustafa Doğan, Kocaeli'nden Kepez ilçesine gittiğini belirterek, " Evraklarımız tam durumda. Kepez ilçesinde şantiyeye gidiyoruz. Uygulama son derece iyi. Şuan bir sıkıntı yok ateşimizde ölçüldü. Çok şükür sağlıklıyız."dedi. Burdur Bucaktan gelen Tolga isimli genç ise," Çok iyi. Olması gerektiği gibi."diye konuştu.
"ARKADAŞININ İZNİ ÇIKMADI"
İzmir'den gelen Mustafa "Her yerde kontroller daha sıkı dudumda. Evraklarım her şeyim tam. Şuan bir sıkıntımız yok"dedi. Üniversite öğrencisi Naci Doğan," Yanımdaki arkadaşımın izin belgesi yokmuş. Antalya'ya giriş yapacaktım, yanımdakinin seyahat izin belgesi yoktu. Giriş yapamadım. Benim belgem vardı. Otobüs bekliyorum şu an "ifadelerine yer verdi.
(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Antalya'da korona virüs tedbirleri en üst seviyede - Haberler

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