Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da korona virüsle 3D mücadele - Haberler

Antalya'da korona virüsle 3D mücadele

Muratpaşa Belediyesinin Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi, korona virüsle mücadele kapsamında evde bakım personeli ve 74 kişilik hijyen ekibinin kullanması için üç boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başladı.

25.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:26
Muratpaşa Belediyesinin Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi, korona virüsle mücadele kapsamında evde bakım personeli ve 74 kişilik hijyen ekibinin kullanması için üç boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başladı.
Muratpaşa Belediyesi, üç boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başladı. Maskeler, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) içinde bulunan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi'nde üretiliyor. Merkezde iki adet üç boyutlu yazıcı, üretim için durmaksızın çalışıyor. Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi öğretmenleri, bir günde 24 adet siperlikli maske üretti. Siperlikli maskeler, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik flament kullanılarak üç boyutlu yazıcılarla basılıyor. Bir siperlikli maskenin hazırlanması yaklaşık 2 saat 5 dakika sürüyor.
Üretilen ilk maskeleri dezenfekte ekibine dağıtan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Olağanüstü çabayla Muratpaşa'nın sağlığı için çalışan dezenfekte ekibimizi korumak görevimiz. Sahada çalışan çok sayıda çalışma arkadaşımız enfekte sıvılara maruz kalabiliyor. Dezenfeksiyonda çalışan arkadaşlarımız özellikle bu konuda özel bir risk grubu. Bez ya da sentetik maskeler bir gözleri korumuyor, iki karşıdan gelen sıçramalara karşı yüzü hatlarını korumayabiliyor. Bu nedenle ASSİM'de faaliyet gösteren Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi öğretmenlerimiz birer kask benzeri siperlikli maske üretti. Çalışanlarımız ağız maskelerinin yanında bu siperlikli maskeyi de takıyor. Bu maskeler hem gözleri koruyor hem de yıkanarak tekrar tekrar kullanılabildiği için ağız maskesi olmayan durumlarda da birçok sıkıntıyı gideriyor" dedi.
Korona virüs salgınıyla mücadeleye katılan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi, 8-16 yaş arası çocuk ve gençlere bilgisayarlar, kodlar, programlar, elektronik devreler, sensörler, üç boyutlu yazıcılar ve robotlarla yapacakları tasarımları ürüne dönüştürebilecekleri eğitim veriyordu. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı tatil kararının ardından derslere ara verilen merkezde üretimine başlanan siperlikli yüz maskeleri yaşlı, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veren Muratpaşa Belediyesi evde bakım personeli ile dezenfekte ekibinin kullanımına sunulacak.
(İHA) Antalya’da korona virüsle 3D mücadele

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Güncel

Haberin Videosu :

Antalya'da korona virüsle 3D mücadele

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın Haberler
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TRAMVAY İNŞAAT HATTININ TEMELİNDE KAYMA - Haber 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Haber 17:06: Ardahan'da AFAD resmi kurumların tamamında dezenfekte çalışması yaptı - Haber 17:06: Çorum'da "gizli hayırsever", bakkalın veresiye defterini satın aldı - Haber 17:05: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Hafter güçlerine karşı 'Barış Fırtınası' operasyonu - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler