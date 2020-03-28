Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali

ANTALYA'da parçalı bulutlu geçen bir günde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan çocuklar ve ailelerine moral oldu.

28.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:38
Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali

ANTALYA'da parçalı bulutlu geçen bir günde kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan çocuklar ve ailelerine moral oldu.Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında 'Evde kal. Sağlıklı kal' uyarılarına kulak asan aileler, gökkuşağı sürpriziyle moral buldu. Bugün parçalı bulutlu havanın yaşandığı Antalya 'da akşamüstü kısa süreli yağmur etkili oldu. Kent merkezinin doğusunda etkili olan yağışlı hava, batıya doğru yerini güneşe bırakırken, ortaya büyüleyici bir gökkuşağı manzarası çıkardı. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayan aileler de gökkuşağı sürpriziyle moral buldu. Pencereden gökkuşağını izleyen çocuklar kısa süre de olsa koronavirüs tedirginliğini unuttu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da koronavirüs gölgesindeki çocuklara gökkuşağı morali - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye’de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul’daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

21:50: İstanbul Valisi Yerlikaya, şehirlerarası ulaşımla ilgili açıklama - Haber 21:50: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi - Haber 21:50: Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:50: Mardin'de sağanak sonrası yaşanan su baskınında 2 küçükbaş telef oldu - Haber 21:48: Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı - Haber 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber