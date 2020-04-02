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Antalya'da koronavirüs önlemleri

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeler dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

02.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:06
Antalya'da koronavirüs önlemleri
Antalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediyeler dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Biriminde görevli 15 ekip, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile muhtarlıklar, fakülte binaları, yurtlar ile camilerde temizlik çalışması yaptı.
Belediye ekipleri, Kemer ilçesinde de Liman Caddesi'nde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Ekipler, Döşemealtı ilçesinde de ATASEM ve sınıflarında ilaçlama ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.
Döşemealtı Belediyesi ekiplerince ilçede evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan 400 ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapıldı.
Aksu'da da belediye ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel
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