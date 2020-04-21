Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Antalya'da koronavirüs önlemleri sürüyor

Antalya'da belediyelerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan yardım, denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

21.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:20
Antalya'da koronavirüs önlemleri sürüyor
Antalya 'da belediyelerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan yardım, denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 Nisan gecesi başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan başta sağlık personeli olmak üzere kamu çalışanlarının toplu ulaşımı kullanabilmesi amacıyla 4 gün boyunca 16 hat sefer yapacak.
Antray ve nostalji tramvayının hizmet vermeyeceği kentte; VF01, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15, TC16, CV17, MD25, KC35, MF40 ve VF66 levha numaralı hatlar seferlerine devam edecek.
Sabah 06.00'da başlayıp, sabah ve akşam saatlerinde sıklıkla gerçekleştirilecek seferlerde, sağlık çalışanları personel kartlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz
faydalanabilecek.
Aksu 'da pazar denetimleri sürüyor
Kovid-19 salgını nedeniyle Aksu ilçesindeki pazar yerlerinde gerçekleştirilen denetimler sürüyor.
Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Macun Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde alınan tedbirleri denetledi.
Zabıta tarafından önlemler alınan pazarda giriş ve çıkışlar tek yerden yapılırken, vatandaşa ve esnafa maske dağıtıldı. Ayırca tezgahların araları sosyal mesafeye uygun hale getirildi.
Yoğunluk oluşmaması amacıyla vatandaşlar pazar yerine zabıta ekiplerince belirli aralıklarla alınırken, esnafa yönelik maske ve eldiven denetimleri de gün içerisinde sürdü.
Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Tütüncü'den Antalya'daki belediyelere teşekkür
Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise yaptığı açıklamada, Antalya'daki belediye başkanlarına ve personeline pandemiyle mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.
Koronavirüs salgınından dolayı zor günlerden geçildiğini belirten Tütüncü, 11 yıllık belediye başkanlığı sürecinin en yoğun günlerini yaşadığını dile getirdi.
Görünmeyen bir düşmana karşı ulusal bir mücadele verildiğini vurgulayan Tütüncü, şunları ifade etti:
"Sadece biz değil, bütün dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde belediyelerimize çok fazla iş düşüyor. Antalya'da bütün belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyor. Başta Kepez Belediyesinin tüm çalışanları olmak üzere belediyelerimizde bu sürece katkı koyan bütün çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."
Koronavirüsle mücadelenin siyaset ötesi bir iş olduğuna işaret eden Tütüncü, Antalya'daki 20 belediye başkanı ve tüm personelini çalışmalarından dolayı kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Aksu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Baharı karşılayan Hadise’nin bahçe pozları mest etti Haberler
Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Haberler
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da koronavirüs önlemleri sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: Denizli'de taşıma bandından düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi - Haber 18:45: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak - Haberler 18:44: Çorlu Bakkallar Odası esnafa bayrak ve maske dağıttı - Haber 18:44: Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada dört güne çıkarıldı - Haber 18:44: Muğla'da polisler maddi durumu kötü öğrencinin evini süsledi - Haber 18:43: Yasak öncesi sosyal mesafeye uymadan pazar kuyruğunda beklediler - Haber 18:01: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Haber 17:04: Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi - Haberler 17:00: Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak - Haber 13:24: Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı - Magazin 12:30: Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor - Haber