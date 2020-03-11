Antalya'da koronavirüs tedbirleri
Antalya'da koronavirüs tedbirleriSAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronovirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından bu sabah turizm kenti Antalya'da maske kullanımında değişiklik olmadı.
11.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:06
Antalya 'da koronavirüs tedbirleri
SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye 'de ilk koronovirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından bu sabah turizm kenti Antalya'da maske kullanımında değişiklik olmadı.
Çin'den dünyaya 3 ay içinde yayılan ve yaklaşık 4 bin kişinin ölümüne neden olan Cavid-19'ün ( Koronavirüs ) Türkiye'de erkek bir hastada görüldüğünün açıklanması endişe yarattı. Sağlık Bakanı Dr.F ahrettin Koca'nın açıklaması, turizm kenti Antalya'da da dikkatlice takip edilirken, maske kullanımın azlığı dikkat çekti. Kent merkezindeki okullarda, otobüs duraklarında ve Cumhuriyet Meydanı'nda neredeyse maske takarak korunan görülmedi.
EVE ERZAK ALMAMIZ LAZIM
Yıldız Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulu'nda, öğretmenler öğrencilerini virüsten korunma yollarıylma ilgili bilgilendirdi. Okulun öğrencilerinden Hüseyin Caner, "Bakanın açıklamalarını saat 03.00'e kadar takip ettim. Korunmak için neler yapacağımı öğrendim. Dayım maske getirecek. Gerekirse evden çıkmama durumuna göre erzak almamız lazım" dedi.
Ortaokul öğrencisi Ceyhun Istıl ise yanında maske ve dezenfektan gezdirdiğini söyledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda okul grubuyla gezen öğrencilerden Yılmaz Koçak ise hijyen kurallarını uyguladığına vurgu yaptı.
Kent merkezinde hem turistlerin hem de Antalyalıların maskesiz gezdiği gözlenirken, "Hiçbir tedbir almıyoruz, problem değil" diyenler kadar, "Turizm sezonu geliyor, turistler virüs getirir" diyenler oldu.
2 SAATTE 200 TANE SATTIK
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Uğur Eczanesi'nin sahibi Ercan Erkan, 3 ayrı özellikli korunma maskelerinin olduğunu belirterek, "Türkiye'deki ilk virüs vakasının açıklanması, maske satışlarını artırdı. Gün boyu 100'e yakın maske satışımız olurdu. Bugün virüs vakasının Türkiye'de görülmesinin açıklanmasının ardından 2 saatte 200 maske sattık" dedi.
Erkan, dışardan gelen havayı süzen filtreli maske fiyatlarının 20 ile 80 lira arasında değiştiğini, el dezenfektanlarının ise büyüklüğüne göre 7 ile 49 liradan satıldığını belirtti.
SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye 'de ilk koronovirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından bu sabah turizm kenti Antalya'da maske kullanımında değişiklik olmadı.
Çin'den dünyaya 3 ay içinde yayılan ve yaklaşık 4 bin kişinin ölümüne neden olan Cavid-19'ün ( Koronavirüs ) Türkiye'de erkek bir hastada görüldüğünün açıklanması endişe yarattı. Sağlık Bakanı Dr.F ahrettin Koca'nın açıklaması, turizm kenti Antalya'da da dikkatlice takip edilirken, maske kullanımın azlığı dikkat çekti. Kent merkezindeki okullarda, otobüs duraklarında ve Cumhuriyet Meydanı'nda neredeyse maske takarak korunan görülmedi.
EVE ERZAK ALMAMIZ LAZIM
Yıldız Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulu'nda, öğretmenler öğrencilerini virüsten korunma yollarıylma ilgili bilgilendirdi. Okulun öğrencilerinden Hüseyin Caner, "Bakanın açıklamalarını saat 03.00'e kadar takip ettim. Korunmak için neler yapacağımı öğrendim. Dayım maske getirecek. Gerekirse evden çıkmama durumuna göre erzak almamız lazım" dedi.
Ortaokul öğrencisi Ceyhun Istıl ise yanında maske ve dezenfektan gezdirdiğini söyledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda okul grubuyla gezen öğrencilerden Yılmaz Koçak ise hijyen kurallarını uyguladığına vurgu yaptı.
Kent merkezinde hem turistlerin hem de Antalyalıların maskesiz gezdiği gözlenirken, "Hiçbir tedbir almıyoruz, problem değil" diyenler kadar, "Turizm sezonu geliyor, turistler virüs getirir" diyenler oldu.
2 SAATTE 200 TANE SATTIK
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Uğur Eczanesi'nin sahibi Ercan Erkan, 3 ayrı özellikli korunma maskelerinin olduğunu belirterek, "Türkiye'deki ilk virüs vakasının açıklanması, maske satışlarını artırdı. Gün boyu 100'e yakın maske satışımız olurdu. Bugün virüs vakasının Türkiye'de görülmesinin açıklanmasının ardından 2 saatte 200 maske sattık" dedi.
Erkan, dışardan gelen havayı süzen filtreli maske fiyatlarının 20 ile 80 lira arasında değiştiğini, el dezenfektanlarının ise büyüklüğüne göre 7 ile 49 liradan satıldığını belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Antalya'da koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Güncel
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