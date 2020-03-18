Antalya'da koronavirüs tedbirleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında görev alan ekip sayısını 53 araç ve 250 personele çıkardı.
18.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:00
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarında görev alan ekip sayısını 53 araç ve 250 personele çıkardı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekiplerinin önemli bir bölümü, koronavirüs salgınına yönelik mücadele çalışmalarında görevlendirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını merkezde 22 araç 100 personel, doğu ilçelerinde 21 araç 100 personel ve batı ilçelerinde de 10 araç 50 personelle sürdürecek.
Kepez ve Manavgat Halk Et mağazaları da dezenfekte edildi. Belediye şirketi ANET'e ait sosyal tesisler ve otoparklar da ilaçlandı. Sarısu, Topçam, Kadınlar Plajı mesire alanları, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Kapalı olan Zıp Zıp Park ve Tophane Çay Bahçesi'nin de temizliği yapıldı. Yıllık bakımı yapılan Tünektepe Teleferik'te de kabinler temizlendi.
Ekipler, merkez ve ilçelerde kamusal alanları düzenli olarak ilaçlamaya da devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet birimleri, resmi kurumlar ve Antalya Havalimanı da dezenfekte edildi. Antalya Otobüs Terminali ve ilçelerdeki otogarlar da temizlendi. Gişeler, idari ofisler, bilet satış otobüs peronları, vatandaşların oturma alanları ilaçlandı.
Camilerin temizliği için de 40 kişilik bir ekip oluşturuldu. Ekipler, merkez ve ilçelerdeki camileri ilaçla dezenfekte etmeyi sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekiplerinin önemli bir bölümü, koronavirüs salgınına yönelik mücadele çalışmalarında görevlendirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını merkezde 22 araç 100 personel, doğu ilçelerinde 21 araç 100 personel ve batı ilçelerinde de 10 araç 50 personelle sürdürecek.
Kepez ve Manavgat Halk Et mağazaları da dezenfekte edildi. Belediye şirketi ANET'e ait sosyal tesisler ve otoparklar da ilaçlandı. Sarısu, Topçam, Kadınlar Plajı mesire alanları, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Kapalı olan Zıp Zıp Park ve Tophane Çay Bahçesi'nin de temizliği yapıldı. Yıllık bakımı yapılan Tünektepe Teleferik'te de kabinler temizlendi.
Ekipler, merkez ve ilçelerde kamusal alanları düzenli olarak ilaçlamaya da devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet birimleri, resmi kurumlar ve Antalya Havalimanı da dezenfekte edildi. Antalya Otobüs Terminali ve ilçelerdeki otogarlar da temizlendi. Gişeler, idari ofisler, bilet satış otobüs peronları, vatandaşların oturma alanları ilaçlandı.
Camilerin temizliği için de 40 kişilik bir ekip oluşturuldu. Ekipler, merkez ve ilçelerdeki camileri ilaçla dezenfekte etmeyi sürdürüyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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