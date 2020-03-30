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Antalya'da koronavirüs tedbirleri

Antalya'nın Muratpaşa, Kemer ve Serik Belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

30.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:36
Antalya'da koronavirüs tedbirleri
Antalya 'nın Muratpaşa , Kemer ve Serik Belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezindeki (ASSİM) Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim sınıflarında kullandığı 3 boyutlu yazıcılarla üretimine başladığı siperlikli maskenin seri üretimine geçti.
Belediyenin tüm eğitim kurumlarında yer alan öğretmenler de hazır malzemeden maske üretimine başladı.
Kolektif üretim hareketi "3 Boyutlu Destek" grubunun Antalya oluşumu da üretime katkı sağlarken 3 gün içinde üretilen 2 bin 150 siperlikli maske, başta hastaneler olmak üzere risk altındaki meslek çalışanlarına dağıtıldı.
Belediye Başkan Ümit Uysal, siperlikli maskelerin özellikle sağlık çalışanları için kritik önemde bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Antalya ve Türkiye'nin birçok noktasından talep geliyor. Talep 10 binin üzerinde. Sıraya koyup maksimum hızla üretime devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarına katkı sağlayabilmiş olmaktan mutluyuz. " ifadelerini kullandı.
Kemer'de pazarlarda maske dağıtıldı
Kemer Belediyesi ekipleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde maske dağıtımı yaptı.
İlçe genelinde dezenfektan çalışmalarına sürdüren ekipler, rutin olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarının yanı sıra pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnafa da maske dağıtımı yaptı.

Zabıta ekipleri de pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında halkın ateşini ölçtü. Ekipler, alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaftan koronavirüs salgınının yayılmaması için yapılan uyarıların dikkate alınmasını istedi.
Serik'te cadde ve sokaklar yıkandı
Serik Belediyesi ekipleri ise Kovit-19 tedbirleri kapsamında ilçede bulunan cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkadı.
Temizlik işleri ekipleri, Atatürk Caddesi boyunca kaldırım ve yolları deterjanlı su ile yıkayarak dezenfektan çalışması yaptı.
Çalışmalara cadde üzerinde bulunan esnaflar da yardımcı oldu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, serik, Kemer, Güncel
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