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Antalya'da koronavirüs tedbirleri

Antalya'da belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

31.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:48
Antalya'da koronavirüs tedbirleri
Antalya 'da belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu mağduriyet yaşanmaması için Yaşlı Destek Projesi (YADES) ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.
Bu kapsamda belirlenen evlere giden ekipler, bakım onarım ve temizlik hizmeti gerçekleştiriliyor.
Kemer Belediyesinden yardım paketi

Kemer Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım paketi dağıtıyor.

Belediye Başkan vekili Hasan Ali Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde gıda ürünlerinin olduğu yardım paketlerini teslim etti.
Finike Belediyesine ilaçlama makinesi hibe edildi
Finike Belediyesi, BOA makine tarafından hibe edilen ilaçlama makinesi ile dezenfekte çalışmalarına başladı.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, koronavirüs tehdidinin sona ereceği güne kadar ilçenin her köşesinin dezenfekte edileceğini söyledi.
Aksu'da çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, periyodik aralıklarla kamu kurumlarına yönelik yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra ilçe merkezindeki çöp konteynerlerini de temizledi.
Vefa Sosyal Destek Grubu ile yapılan çalışmalar kapsamında ilçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinde de dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Finike, Güncel
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