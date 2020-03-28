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Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahatlere düzenleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlıklarda, otogar ve Antalya Havalimanı'nda seyahat izin kurulu oluşturduklarını bildirdi.

28.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:34
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahatlere düzenleme
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlıklarda, otogar ve Antalya Havalimanı'nda seyahat izin kurulu oluşturduklarını bildirdi.
"Pandemi Kurulu Toplantısı"nın ardından açıklama yapan Karaloğlu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığıyla ilgili ek tedbirler aldıklarını belirtti.
Antalya'dan diğer illere otobüs ve ticari minibüslerin seferlerinin ancak valilik izniyle yapılabileceğini dile getiren Karaloğlu, tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmalarının esas olduğunu vurguladı.
Seyahata çıkmaları zorunlu olanlar için çalışma yaptıklarını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Kaymakamlıklarda, otogar ve Antalya Havalimanı içinde seyahat izin kurulu oluşturduk. İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlarımız, ilgili yerlerdeki kurullara başvurarak, seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde her kişi için ayrı şehirlerarası seyahat izin belgesi düzenlenecek. Başvurular aynı gün içinde mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacak."
Seyahat izin kurulunun her gün 08.30-17.30 saatlerinde görev yapacağını belirten Karaloğlu, seyahat izni verilenler için otobüs, minibüs seferi planlanacağını bildirdi.
"İl girişlerinde de kontrolleri gerçekleştirilecek"
Yolculuk yapacak vatandaşların listesi, irtibat telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirten yolcu listelerinin gidilecek ildeki valiliğe bildirileceğini anlatan Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Diğer il valiliklerince gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler, 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek. Yolculuğuna izin verilen araçlar seyahat güzergahlarında ancak otogarlarda duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecekler."
Firmaların şehir içi servis hizmetleri yapmasının yasaklandığını belirten Karaloğlu, seyahat izin belgesi olmadan yapılan yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahatlere düzenleme - Haberler

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