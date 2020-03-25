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Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir uygulamaları kapsamında vatandaşların evde kalmasına yönelik uyarıların yapıldığı Antalya'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almayarak Konyaaltı sahiline gitti. Güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerin arasında küçük çocukların yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu gözlendi.

25.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:38

Turizm kenti Antalya 'da hava sıcaklığı 25 dereceyi gösterince kent sakinleri Konyaaltı sahiline akın etti. Plajı dolduran vatandaşlar birbirlerine güvenli mesafe bırakarak güneşlendi. Güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler de oldu. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar da denizin tadını çıkardı. Sahilden balık avlayan olta balıkçılarının da ellerine eldiven taktıkları gözlendi. Bazı kadınların da maskeleriyle güneşlendiği ve kumsalda uyuduğu dikkat çekti.

80 YAŞINDA SAHİLE GELDİ

55 yıl Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 80 yaşındaki Cafer Yazgü, sahile gelenler arasındaydı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini fakat 5 gündür evinde kapalı olduğu için bunaldığını anlatan Yazgü, "Buraya gelirken otobüse binmedim. Gözlüğümü, maskemi ve eldivenlerimi takarak sokağa çıktım. Tüm önlemlerimi aldım, kimseyle temasta bulunmadım. Amacım biraz deniz havası alıp eve dönmek. Ben kimseye virüs bulaştırmayayım, kimsede bana bulaştırmasın" dedi.

RUS TATİLCİ VİRÜSTEN KORKMUYOR

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Anya Aleksiyeva, çocuklarıyla birlikte sahilde güneşin tadını çıkardı. Gazetecilerin 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz? sorusunu 'Hayır' diyerek cevaplayan Aleksiyeva, güneşlenmeye devam etti.

Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durdurmadı

"BİSİKLETLE ÇIKTIM DENİZE GİRİP EVE DÖNECEĞİM"

Koronavirüs salgını nedeniyle bir haftadır evinde yaşadığını anlatan Ender Yutulmaz, "Bisikletle geldim, denize giriyorum tekrar bisikletimle eve döneceğim. Kimseyle temasta bulunmuyorum. Kapalı yerlere girmiyorum, dikkatli oluyor bağışıklık sistemimi güçlendiriyorum" diye konuştu.

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Antalya’da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Konyaaltı, Güneşli, Antalya, Güncel

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Yeni tip koronavirüs yasakları Antalya'da denizseverleri durduramadı

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