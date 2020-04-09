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Antalya'da koronavirüsü yenen 37 yaşındaki kadın taburcu edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 37 yaşındaki Sevim Altınok, iyileşerek tedavi gördüğü hastaneden çıktı.

09.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:54
Antalya'da koronavirüsü yenen 37 yaşındaki kadın taburcu edildi
Antalya 'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 37 yaşındaki Sevim Altınok, iyileşerek tedavi gördüğü hastaneden çıktı.
Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yaklaşık 2 ay önce başvuran Sevim Altınok, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle tedaviye alındı. Altınok'a yapılan Kovid-19 testi de pozitif çıktı.
Tedavisinin ardından ikinci testi negatif çıkan Altınok, kendisini evde 14 gün izole etmesi şartıyla taburcu edildi.
Altınok, hastanede yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Evde karantina sürecinin devam edeceğini belirten Altınok, "Tedavi sürecinde karantina altındaydım. Odama kimse alınmadı. Şimdi çok şükür çok iyiyim. Doktorlarım da benimle yakından ilgilendi. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.
Dr. Osman Zenginbaş ise taburcu olan hastası Sevim Altınok'un 14 gün daha kendisini izole etmesinin önemine vurgu yaptı.
Altınok'un özellikle bağışıklık sistemi kötü olan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalarla temas etmemesi gerektiğine dikkati çeken Zenginbaş, "Riski yüksek olanlar başta olmak üzere hastamızın kimse ile temas etmemesi gerekiyor. Bundan sonra yarım kalan tedavilerimizi Sevim hanımla paylaşacağız. Sevim hanımı her gün telefonla arayacağız. Bakanlık yetkilileri tarafından da her gün aranacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Başkent Üniversitesi, Antalya, Alanya, Güncel
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