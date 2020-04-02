Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

02.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:20
Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi
Antalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Antalya'da şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu alması yönündeki kararı doğrultusunda denetim yapıldı.
Denetimlerde ekipler, yolcu ve sürücüleri kurallara uymaları ve zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Ekipler tarafından 45'i ticari, 307'si toplu taşıma aracı, 53'ü hususi, 31'i de otogar giriş çıkışlarında olmak üzere toplam 436 araç kontrol edildi. 3211 yolcunun bilgilendirildiği denetimlerde, 6 araca da ceza uygulandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Valisi uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haberler
Valisi uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
’Çapa’da 3 profesör koronadan öldü’ iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
'Çapa'da 3 profesör koronadan öldü' iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Fransa’da durum iç açıcı değil! Devlet, sebze halini morga dönüştürüyor Haberler
Fransa'da durum iç açıcı değil! Devlet, sebze halini morga dönüştürüyor
Çin’de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı Haberler
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
240 bin takipçisi olan ’Türkiye Gerçekleri’ hesabının sahibi yakalandı Haberler
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı Haberler
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:26: Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi - Haber 22:25: Malatya'da yardım paraları evlere götürülecek - Haber 22:22: Av tüfeğiyle vurulan güvenlik görevlisi yaralandı - Haber 22:20: Seren Serengil'in 'Bizi korona edeceksin' diyerek yardımcısını darp ettiği iddiası - Haber 22:20: MUĞLA Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi - Haber 22:10: 'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı - Haber 21:57: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber 21:06: Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı - Haber 21:05: Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler