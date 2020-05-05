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Antalya'da kumar baskınına 72 bin 450 lira ceza

Antalya'da kapalı olan işyerine yapılan operasyonda kumar oynandığı tespit edildi.

Antalya'da kumar baskınına 72 bin 450 lira ceza
05.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:57
Antalya'da kapalı olan işyerine yapılan operasyonda kumar oynandığı tespit edildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye toplamda 72 bin 450 TL ceza uygulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bir iş merkezinde bulunan işyerinde kumar oynatıldığına yönelik bilgi elde edildi. Adreste yapılan kontrolde işyerinin kapısının kapalı olduğu ancak içeriden sesler geldiği anlaşıldı, gerekli ihtarlar yapılarak kapı açtırıldı ve Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, işyerinde iskambil kağıtları ve oyun pulları bulunarak el konuldu.

23 kişi sosyal mesafeye aldırış etmedi

İş yerinde bulunan 23 şahsın sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilerek gerekli bilgilendirme yapıldı ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplamda 72 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden iş yeri işletmecisine ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa, Haber
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