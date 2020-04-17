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Antalya'da kumar oynayan 108 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza

Antalya'da kumar oynarken yakalanan 108 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan toplam 382 bin 536 lira ceza kesildi.

17.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:40
Antalya'da kumar oynayan 108 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza
Antalya 'da kumar oynarken yakalanan 108 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan toplam 382 bin 536 lira ceza kesildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, salgın hastalıkla ilgili kurul kararlarına riayet etmeyen iş yerleri ve şahıslara yönelik denetim yapıldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 108 kişi hakkında Kabahatler Kanununun 34. ve 32. maddeleri ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapıldı. Haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilere toplam 382 bin 536 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde, kumar oynamak için kullanılan çok sayıda poker pulu ve iskambil kağıdına el konuldu, 13 adres de mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahlak Büro Amirliği, Antalya, Güncel
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