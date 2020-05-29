Antalya'da kumar oynayan 7 şahsa 33 bin lira ceza

Antalya'da kumar oynanan adrese yapılan baskında 7 kişi gözaltına alınarak, toplam 33 bin 369 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'da kumar oynayan 7 şahsa 33 bin lira ceza
29.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:10
Antalya'da kumar oynanan adrese yapılan baskında 7 kişi gözaltına alınarak, toplam 33 bin 369 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesi Ova Mahallesi Göl Caddesi'nde M.A. isimli şahsın evinde kumar oynatıldığı duyumu alınması üzerine Kınık Jandarma Komutanlığı ve Antalya B Grup İstihbarat ekipleri ile Kaş Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alınarak söz konusu adreste arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Aramada masa üzerinde 6 bin 390 lira tespit edilerek mülkiyetin kamuya geçirilmesi için el konuldu. Suçta kullanılan 10 adet iskambil kağıdı ve 2 adet poker kağıdı da ele geçirilerek el konuldu.

Ceza yağdı

Kumar oynayan 7 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine istinaden bin 225'er liradan toplam 8 bin 575 lira idari yaptırım uygulandı. Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği 392 liradan 2 bin 744 lira idari yaptırım uygulandı. Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği 3 bin 150 liradan 22 bin 50 lira idari yaptırım uygulandı. Toplamda 33 bin 369 TL idari yaptırım uygulandı.

Kaş Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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