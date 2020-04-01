Antalya'da kumarhane gibi kullanılan apartman dairesindeki 6 şüpheli gözaltına alındı
Alanya ilçesinde kumarhane gibi kullanılan apartman dairesindeki 6 kişi yakalandı.
01.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:52
Alanya ilçesinde kumarhane gibi kullanılan apartman dairesindeki 6 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Dairede yapılan aramada oyun masası üzerinde iskambil kağıdı ve kumar alacaklılarının listesinin bulunduğu kağıt ele geçirildi.
Şüphelilerden beşine toplam 6 bin 125 lira, kumar oynatan ev sahibi R.S'ye (32) de adli işlemin yanı sıra 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Dairede yapılan aramada oyun masası üzerinde iskambil kağıdı ve kumar alacaklılarının listesinin bulunduğu kağıt ele geçirildi.
Şüphelilerden beşine toplam 6 bin 125 lira, kumar oynatan ev sahibi R.S'ye (32) de adli işlemin yanı sıra 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA