Antalya'da, Kur'an kursu ve halk eğitim merkezi destekli maske üretimi

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde belediye, halk eğitim merkezi kursiyerleri ve Kur'an kursu öğrenci ile öğreticileri, maske üretimine başladı. Günde 2 bin maske üretimi yapan 15 gönüllü, ilçede maske ihtiyacını karşılıyor.

Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksu Kaymakamlığı, Aksu İlçe Müftülüğü ve Aksu Halk Eğitim Merkezi tarafından koronavirüsle mücadele kaplamında birlikte çalışma yürütülerek maske üretimine başlandı. Kepez İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden temin edilen maske kumaşları, Aksu Halk Eğitim Merkezi'ndeki dikiş makinelerinde dikilmeye başlandı. Aksu Belediyesi'nden 5 kişilik personel, Halk Eğitim Merkezi'ndeki 5 kursiyer ile Kur'an kursunun 5 öğreticisi ve öğrencisi gönüllü olarak destek verdi. Mesai saatlerinde günlük 15 kişinin çalıştığı halk eğitim merkezinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak koruyucu maske üretiliyor. Günlük 2 bin maskenin üretildiği merkezde ilçenin maske ihtiyacına destek sağlanıyor.

VEFA DESTEK GRUBU DAĞITIYOR

Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Korkmaz, 8 Nisan itibarıyla maske üretimine başladıklarını belirterek, "Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden sağlanan kumaşlarla elimizdeki makinelerde önce kursiyerlerimiz sonra Belediye ve İlçe Müftülüğü'nden gelen toplam 15 kişilik ekip oluşturduk. Günlük 2 bin maske üreterek ilçenin maske ihtiyacını karşılıyoruz. Yaptığımız maskeleri Aksu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim ediyoruz. Onlar da ihtiyaç sahiplerine maskeleri ulaştırıyor" dedi.

'KADINLAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU'

Aksu İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından kurs merkezlerinde eğitime ara verildiğini hatırlatarak, Kur'an kursuna gelen öğretici ve öğrencilerin virüsle mücadele kapsamında maske üretimine destek verdiğini söyledi. Aksu'da 21 Kur'an kursu olduğunu belirten Bayer, her kurs merkezinden günlük 5 öğretici ve kursiyerin gönüllü olarak çalıştığını anlattı. Bayer, "Biz millet olarak birçok imtihanlardan geçtik. Bizim dedelerimiz cephelerde vatanı savunurken, annelerimiz, kadınlarımız da cephenin gerisine mermi taşıyarak destek verdi. Türk kadını bugün de koronavirüsle mücadelede maske dikimiyle yine ellerini taşın altına koyarak mücadelelerini sürdürüyor" diye konuştu.

ÖĞRETİCİ VE ÖĞRENCİLER KATILIYOR

Aksu Güzelyurt Kur'an Kursu Kur'an-ı Kerim öğreticisi Fatma Tepe de "Ülke olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte Kur'an kursularının mecburi tatilinde öğretici olarak mahallelerde sahalardaydık. Şimdi de müftülüğümüzün teşvikiyle Kur'an kursu öğreticileri olarak talebelerimizle birlikte Antalya Valiliği'nin bünyesinde maske dikim ekibine katıldık. Her gün bir Kur'an öğreticisi ekibiyle birlikte katılıyor. Birlik ve beraberlik dayanışma zamanı olarak kursiyerlerimizin hepsi buradaki aktiviteye katılmak istedi. Bulunduğumuz ortamda sosyal mesafeye dikkat etmek için aralıklı zaman dilimlerinde dönüşümlü olarak maske dikimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Miraç Kur'an Kursu öğrencisi Şanziment Mesincigiller (61) de "Hocamız bizi arayıp maske üretimi yaptıklarını söyledi. Sağlığım yerinde, kronik bir rahatsızlığım da yok. O yüzden ben de burada maske dikimine katıldım. Allah'ın izniyle inşallah bu günleri de atlatacağız" diye konuştu.