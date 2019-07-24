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Antalya'da kurban kesim kursu

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müftülükleri tarafından, 103 kişiye kurban kesim eğitimi verildi.

24.07.2019 10:50 Antalya'da kurban kesim kursu
Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müftülükleri tarafından, 103 kişiye kurban kesim eğitimi verildi.
Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların azaltılması, kurban kesimlerinin daha sağlıklı, düzenli ve İslami usullere göre kesim yapılması için kurban kesim kursuna başvuran adaylara yönelik teorik ve uygulamalı kurs düzenlendi.
Kursiyerlere, kurban kesim öncesi muayene, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimiyle ilgili bilgi aktarıldı.
İlçelerde şu ana kadar 103 kasap adayına eğitim verildiği, kurs isteyenlerin ilçe müdürlüklerine başvurabileceği bildirildi.

Kurban Bayramı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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