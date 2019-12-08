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Antalya'da kurusıkı tabancayla intihar teşebbüsü

Antalya'da bunalıma girdiği iddia edilen genç, kurusıkı tabancayla kafasına sıktı.

08.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:59Antalya'da kurusıkı tabancayla intihar teşebbüsü
'da bunalıma girdiği iddia edilen genç, kurusıkı tabancayla kafasına sıktı. Olaya şahit olan eniştesinin polise verdiği ifadede, "Tabancanın şarjörünü çıkarmıştım ama bana, 'ben çoktan mermiyi silaha sürdüm, hakkını helal et' diyerek kafasına sıktı" dediği öğrenildi.

Olay, ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6264 sokakta bulunan boşluk alandaki bir ağacın altında meydana geldi. İddialara göre, borçları nedeniyle bunalıma giren M.H. (24), eniştesi Davut K.'nin motosikletini alarak, ağacın altına park etti ve burada oturmaya başladı. Bir yandan da alkol alan M.H.'yi gören eniştesi yanına gelerek, sohbet etmeye başladı. M.H.'nin elinde kurusıkı tabanca olduğunu fark eden Davut K., şarjörü çıkarttı ve ikna etmeye başladı. Yine iddiaya göre M.H. ise, "Ben çoktan mermiyi silaha sürdüm, hakkını helal et" diyerek, kafasına ateş etti.

Davut K. durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. M.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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