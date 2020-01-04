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Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kuş avlarken uçurumdan düşen kişi, yardım ekiplerince kurtarıldı.

04.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:46 Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı
'nın ilçesinde kuş avlarken uçurumdan düşen kişi, yardım ekiplerince kurtarıldı.
Beden Mahallesi'ndeki dağlık alana kuş avlamak için 3 arkadaşıyla gelen Vedat Gökoğlu, dengesini kaybedip 20 metrelik uçurumdan düştü.
Gökoğlu'nun arkadaşlarının ihbarıyla UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu ip yardımıyla kurtarılan Gökoğlu, sedyede yaklaşık 2 kilometre taşındı.
Vücudunda kırıklar oluşan Gökoğlu, bölgeye gelen Sahil Güvenlik helikopteriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Gündoğmuş, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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