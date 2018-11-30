Antalya'da Kuvvetli Yağış

30 Kasım 2018 Cuma 11:28



30 Kasım 2018 Cuma 11:28

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 gündür etkili olan kuvvetli yağış, Hocalar, Taşağıl, Çakış, Beydiğin, Kıızldağ, Gündoğdu ve Çardak Mahallelerinde büyük çapta zarara yol açtı. Çardak Mahallesi'nde taşan dereler çiftçilerin dinamolarını yerinden söküp götürürken, 2 büyükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu.Manavgat'ta 3 gündür etkili olan kuvvetli yağış birçok mahallede taşkına ve zarara yol açtı. Manavgat'a bağlı Hocalar, Taşağıl, Çakış, Beydiğin, Kıızldağ, Gündoğdu ve Çardak Mahallelerinde büyük çapta zarar meydana geldi. Çardak Mahallesi'nde taşan 2 dere üzerindeki köprülerin yanı sıra çiftçilerin tarlalarını sulamak için kullandığı dinamoları söküp götürdü. Başta tarım arazileri olmak üzere bahçe, sera ve ağıllarda büyük çapta hasar oluştu. Mehmet Poyraz'a ait 2 adet büyükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ozan Çakal ve Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, mahallede incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Yağışın devam etmesi ve mahallenin büyük bölümünün sular altında olması nedeniyle zararın tam olarak çıkarılamadığını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Yağmurun durmasıyla birlikte Tarım İlçe Müdürlüğü personelleri tespitlerini yapacaklardır. Allah daha büyük afetlerden korusun. Tabii burada en önemli sorun sigorta konusu. Eğer üreticilerimiz TARSİM yaptırsaydı sel ve su baskını poliçe kapsamında olurdu ve zararları devlet tarafından karşılanırdı" şeklinde konuştu. - ANTALYA