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Antalya'da kuyumcudan 18 kilogram altın çalındı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan yaklaşık 18 kilogram altın çalındı.

29.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:36 Antalya'da kuyumcudan 18 kilogram altın çalındı
'nın ilçesindeki bir kuyumcudan yaklaşık 18 kilogram altın çalındı.
Yukarıpazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'ndeki Ramazan Arıkan, sabah işe geldiğinde yaklaşık 18 kilogram altının yerinde olmadığını fark etti.
Dükkanının bulunduğu apartmanın yan tarafındaki pasajdan bodruma girilip, vitrinin kasasının olduğu bölümdeki duvarın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yıkıldığını gören Arıkan, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Manavgat, Antalya, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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