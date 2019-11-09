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Antalya'da lise öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi

Antalya'nın Finike ilçesinde lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

09.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:56Antalya'da lise öğrencilerden
'nın ilçesinde lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.
Finike Canan Yavuz Gürkan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir koreografi oluşturdu.
Okulun 220 öğrencisi ve bütün öğretmenlerinin desteğiyle okul bahçesinde, "kalp atması", "saat 09.05 geçe" ve "sonsuzluk işareti," yapıldı. Öğrenciler daha sonra Türk bayrağı açıp "unutmayacağız" koreografisini gerçekleştirdi.
Okul müdürü İsmail Öner, gösteride yer alan çocuklara seslenerek, "Mustafa Kemal'ler Ölmez, geleceğe yön verecek olan sizlersiniz, sizinle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Finike, Güncel

Kaynak: AA

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