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Antalya'da lise öğrencisine kapkaç şoku

Antalya'da lise öğrencisi kızın elindeki çanta bir bisikletli kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

30.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:19Antalya'da lise öğrencisine kapkaç şoku
'da lise öğrencisi kızın elindeki çanta bir bisikletli kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi, 917 Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahalledeki evinden çıkan lise öğrencisi 16 yaşındaki Nurcan Durmaz, kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. 917 Sokak'ta kaldırımda yürüyen Durmaz'ın yanına siyah montlu bisikletli bir kişi yaklaşıp, genç kızın elindeki çantayı kapıp kaçtı. Neye uğradığını anlamayan Durmaz, önce arkasına baktı, sonra şüphelinin arkasından koştu. Büyük şok yaşayan Nurcan Durmaz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Durmaz'dan eşkali alınan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşadığı korku yüzünden belli olan Nurcan Durmaz, olayın nasıl gerçekleştiğini polis ekiplerine anlattı. Durmaz'ın çantasında arızalı bir telefon, kimlik kartı 50 lira parasının olduğu öğrenildi. şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kapkaç anı yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Durmaz'ın, kaldırımda yürüdüğü ve arkasından gelen bisikletli bir kişinin çantayı alıp kaçtığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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