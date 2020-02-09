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Antalya'da lösemi tanısı konulan 17 aylık bebeğin ölümüne ilişkin suç duyurusu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, lösemi tanısı konulan 17 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmalleri olduğu iddiasıyla doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

09.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:54Antalya'da lösemi tanısı konulan 17 aylık bebeğin ölümüne ilişkin suç duyurusu
'nın ilçesinde, lösemi tanısı konulan 17 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmalleri olduğu iddiasıyla doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Bebeğinin mezarı başında gazetecilere açıklama yapan Nejla Çetin, kızı Sevgi'nin lösemi tanısı konularak 22 Aralık 2019'da hastaneye yatırıldığını söyledi.
Tedavi süresince bebeğe iyi bakılmadığını ve hijyen kurallarına uyulmadığını öne süren Çetin, 12 Ocak'ta kızının fenalaştığını anlattı.
Hasta bebeğin önce odasının değiştirildiğini ardından da yoğun bakıma alındığını ileri süren Çetin, "Kızımın ciğerlerinin enfeksiyon kaptığı ve durumunun ciddi olduğu söylendi. Sonuç olarak ilgilenmediler. Onlara iyi olmadığını söyledim. İlgilenseydiler, tahlillerine baksalardı enfeksiyon olduğunu anlarlardı ama hiçbir şekilde ilgilenmediler." ifadesini kullandı.
Çetin, kızının ölümünde ihmalleri olduğunu düşündüğü doktor ve hemşireler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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