26.06.2019 02:26
Haberler » Güncel » Haber

Antalya'da mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş açıldı

Antalya

Antalya'da bekçilere pompalı tüfekle ateş eden kişiyi yakalamak için mahalleye özel harekat polisleri çağrıldı.

Antalya 'da bekçilere pompalı tüfekle ateş eden kişiyi yakalamak için mahalleye özel harekat polisleri çağrıldı.
Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde yaşayan A.Ö, gece yarısı evinin bulunduğu sokakta devriye gezen mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş etti.
Olayda yara almayan bekçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Evinde olduğu düşünülen silahlı saldırganın yakalanabilmesi için özel harekat polislerine haber verildi.
Çatışma ihtimalini göz önünde bulunduran emniyet yetkilileri, 112 Acil Servis ekibi de çağırdı. Sağlık görevlileri, ambulansla bir süre sokakta bekledi.
Özel harekat ekiplerinin gelmesiyle çelik yeleklerini giyip söz konusu adrese giren polisler, şüpheli A.Ö'nün evde olmadığını tespit etti.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
Antalya , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
03:09 Sultangazi'de silahlı soygun
02:27 Antalya'da mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş açıldı
02:26 Antalya'da mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş açıldı
02:21 Antalya'da tur midibüsü ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
02:18 TEM Otoyolu'nda otomobilin çarpıp kaçtığı Suriye'li öldü
02:17 KOCAELİ TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI SURİYELİ ÖLDÜ
02:13 Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı