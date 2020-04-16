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Antalya'da mahalle sakinlerinin baz istasyonu tepkisi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmana baz istasyonunu kurmaya gelen GSM şirketi çalışanlarına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

16.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:48
Antalya'da mahalle sakinlerinin baz istasyonu tepkisi
Antalya 'nın Serik ilçesinde bir apartmana baz istasyonunu kurmaya gelen GSM şirketi çalışanlarına mahalle sakinleri tepki gösterdi.
Merkez Mahallesi 2077 Sokak'taki Kemal Ayvaz Apartmanı'nın çatısına bir GSM şirketinin çalışanları baz istasyonu kurmak istedi.
Apartman çevresinde toplanan mahalle sakinleri çalışanlara tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.
Zabıta ekipleri, tadilat izni olmayan şirket hakkında tutanak tutarak, baz istasyonu kurulmasına izin vermedi.
Mahalle Muhtarı Zafer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baz istasyonu kurulmak istenen apartmanın hem mahallenin en merkezi noktasında bulunduğunu hem de bitişiğinde çocuk parkı yer aldığını belirtti.
Çatıya daha önce başka bir firma tarafından kurulan baz istasyonunun yeterince radyasyon yaydığını iddia eden Korkmaz, "İkinci baz istasyonunun yayacağı radyasyon parkta oynayan çocuklarımıza zarar vereceği için buraya kurulmasını istemiyoruz. Mevcut baz istasyonunun da kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Zabıta, serik, Güncel
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