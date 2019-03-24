Antalya'da Makilik Alanda Yangın

Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde çıkan makilik yangını kısa sürede söndürüldü. Yazır
Mahallesi Olimpos
mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede makilik alana sıçrayan yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi
'ne ait 2 itfaiye ekibi müdahale etti.
Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.
Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, jandarmanın yangının çıkış sebebiyle soruşturma başlattığı öğrenildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Antalya, Güncel
Kaynak: AA