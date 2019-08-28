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Antalya'da makilik yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

28.08.2019 00:02 Antalya'da makilik yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Seralara ve yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına Kumluca ile Finike orman işletme müdürlüğü bünyesindeki 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri de destek verdi.
Seralara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterilen yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.
Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kumluca, Antalya, Finike, Güncel

Kaynak: AA

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