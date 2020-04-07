Antalya'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
07.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:48
Sanayi Sitesi 7. Blok'ta bulunan Ramazan Yaşar'a ait kapalı marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA