Antalya
'da marangoz yanarak can verdi
ANTALYA - Antalya'nın Kemer
ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki Mehmet Aktan
yanarak can verdi. Olay, Kemer ilçesine bağlı Tekirova
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Aktan (85), sabah saatlerinde sobadan dışarıya düşen ateşin ahşap tabanı tutuşturmasıyla çıktığı tahmin edilen yangında hayatını kaybetti. Olay, Aktan'ın yakınlarının evden dumanlar çıktığını görmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Aktan'ın olay yerinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Aktan'ın cenazesi, Jandarma
olay yeri görevlileri ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından, önce Kemer Devlet Hastanesi Morgu'na daha sonra ise kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu
'na kaldırıldı.Tekirova'da yıllarca marangozluk yapan ve hayat arkadaşı Zekiye Aktan'ı geçen yıl kaybeden Mehmet Aktan'ın feci ölümü ilçede üzüntüye sebep olurken ölümünden geriye kısa süre söylediği "Ela gözlüm sen bu elden gidersen" türküsünün videosu kaldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirova,Kemer,Mehmet Aktan,Antalya
09 Aralık 2018 Pazar 15:29