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Antalya'da market alışverişini drone ile yaparak "Evde kal" mesajı verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyarak ailesiyle birlikte yaşadığı evden çıkmayan Hasan Kurt, market alışverişini drone ile yaptı.

23.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:22
Antalya'da market alışverişini drone ile yaparak
Antalya 'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyarak ailesiyle birlikte yaşadığı evden çıkmayan Hasan Kurt, market alışverişini drone ile yaptı.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmanın önemine dikkat çekmeyi amaçlayan Hasan Kurt, evinin bulunduğu Akçaalan Mahallesi'ndeki bir marketten alışveriş yapmak için ayağına poşet bağlı olan drone uçurdu.
Evine 400 metre uzaklıktaki marketin sahibi İbrahim Çetin'i telefonla arayıp siparişlerini veren Kurt, 2 ekmek ve 4 yumurtanın içine konulduğu poşetin bağlı olduğu "drone"u tekrar havalandırıp balkonuna indirdi.
Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, hobi olarak kullandığı drone ile yaptığı alışverişle evde kalmanın önemine dikkati çekmeyi amaçladığını ifade etti.
Herkesin uyarıları dikkate almasını isteyen Kurt, "Devletimiz şu an 'Evde kal' çağrısı yapıyor. Drone ile yaptığım alışverişle virüse dikkati çekip, evden çıkıp, sokaklarda gezen insanlara örnek olmak istedim." diye konuştu.
Market sahibi Çetin de vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Bu süreçte halkımızı sokaktan kurtarabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Antalya, Güncel

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