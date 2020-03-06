Antalya'da, Mart ayında deniz keyfi

HAVA sıcaklığının 20 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya 'da, yerli ve yabancı turistler sahillere akın ederek, güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya'da, yağmurun yerini güneşli havalara bırakmasının ardından, sahiller dolup taştı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı sahilinde vakit geçirdi. Sahile gelenlerin kimi denize ayaklarını sokarken, kimi deniz kenarında kitap okuyarak Mart güneşinin tadını çıkardı.Gençlerin birbiriyle şakalaştığı görülürken, kollarından ve bacaklarından tutularak denize atılan gençlerin eğlendiği o anlar, fotoğraf makinelerine yansıdı.