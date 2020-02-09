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Antalya'da Mehmet Özhaseki trafik kazası geçirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel hafif şekilde yaralandı.

09.02.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:17Antalya'da Mehmet Özhaseki trafik kazası geçirdi
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir toplantıdan dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu araç kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Özhaseki, eşi ve Menderes Türel, Serik Devlet Hastanesine kontrol amaçlı sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. - ANTALYA

Mehmet Özhaseki, Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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