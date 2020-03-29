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Antalya'da mehter takımından moral konseri ve 'evde kal' çağrısı

Antalya'da mehter takımından moral konseri ve 'evde kal' çağrısıANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde belediyeye bağlı Mehter Takımı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek moral konseri verdi.

29.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:01

Antalya 'da mehter takımından moral konseri ve 'evde kal' çağrısı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde belediyeye bağlı Mehter Takımı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek moral konseri verdi. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'in de eşlik ettiği Mehter Takımı konserinde vatandaşa 'evde kal' çağrısı da yapıldı.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, tüm ilçede sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara hem moral konseri verdi hem de 'evde kalın' çağrısı yaptı. Maske ve eldiven takan Mehter Takımı üyeleri, geleneksel kıyafetleriyle 'Korkuteli evde kal' diyerek tura başlayıp, evlerinden çıkamayanlar için çeşitli marşları seslendirdi. Marşları duyan genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes evlerinin balkonlarından alkışlarla ve dualarla mehtere eşlik etti.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı'na; Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek ve merkez mahallelerin muhtarları ellerinde vatandaşa evde kalmaları ve hijyen kurallarına uymaları mesajlarını içeren pankartlarla eşlik etti.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Mehter Takımı tarafından yapılan bu moral konserlerinin her gün devam edeceğini söyledi.

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Antalya’da mehter takımından moral konseri ve ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Korkuteli, Antalya, Güncel

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Antalya'da mehter takımından moral konseri ve 'evde kal' çağrısı

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