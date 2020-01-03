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Antalya'da "memleketim" müzikali sanatseverlerle buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesince Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 9 Ocak'ta "memleketim" müzikali sahnelenecek.

03.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:16 Antalya'da
Devlet Opera ve Balesince Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 9 Ocak'ta "memleketim" müzikali sahnelenecek.
Aralık ayında dünya prömiyeri gerçekleştirilen eserin müzik düzenlemelerini Deniz Yıldız yaptı. Ömer Yöndem'in yönettiği müzikalin metni ve rejisi Fatih Şanal, koreografisi Armağan Davran, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.
Soprano Sinem Seçil Baddal, Serap Demirhan Işık ve Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve Toygarhan Atuner'in solist olarak sahne alacağı eserde bale sanatçıları dans edecek.
İnsan duygu ve davranışlarındaki derin anlamları hümanist bir bakış açısıyla ele alan türküler, Türkiye'nin ortak kültürel dokusuna bir ayna tutarken Memleketim eserinde de bu ayna, sahneden seyircilere bazen lirik, bazen eğlenceli, bazen de ironik bir anlatımla dönüyor.

Haşim İşcan, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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