Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da mesire alanları doldu - Haberler

Antalya'da mesire alanları doldu

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün mesire ve piknik alanlarını bir süreliğine yasakladı.

21.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:41
Antalya'da mesire alanları doldu

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün mesire ve piknik alanlarını bir süreliğine yasakladı. Yasaktan haberi olmayan ve sosyal izolasyonu umursamayan vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün Türkiye genelinde mesire ve piknik alanlarında mangal yakılıp piknik yapılmasını yasakladı. Turizm kenti Antalya 'da hava sıcaklığının da 20 dereceyi göstermesi üzerine hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar ise soluğu kentin değişik bölgelerindeki mesire alanlarında aldı. Bazıları mangalın başında bir taraftan etleri pişirirken, bir diğer taraftan ailesi ve arkadaşlarıyla sohbet etti. Bazıları ise yasağı bilmediklerini, evde sıkıldıkları için dışarı çıkarak temiz hava alıp dinlenmeye çalıştıklarını söyledi.

Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan Topçam ve Sarısu mesire alanlarında az da olsa bir yoğunluğun olduğu dikkati çekti. Ailesiyle birlikte hem sıcak havanın tadını çıkaran hem de hafta sonunu değerlendiren Fatma Hozan, işine bir süre ara verdiğini söyledi. Bu nedenle evinden uzun süredir dışarı çıkmadıklarını kaydeden Hozan, "Dışarı çıkmak için nereye gideriz diye düşündük, buraya geldik, ama gördük ki herkes bizim gibi düşünmüş. Sıkıldık artık evden. Denize, sahile ve mesire alanına gidelim dedik. Normalde hafta içi dışarı çıkmıyorum" diye konuştu.

Mangal başında ateş yakan Hasan Bozkurt ise evde oturmaya alışkın olmadığını belirterek, "Deniz kenarına gelip açık havayı tercih ettik. Evde sıkıldık. Yakınımızda alışveriş merkezleri var ama gitmiyoruz. Virüsten korunmaya çalışıyoruz. Ben hiç alışkın değilim evde oturmaya, daha çok sıkıldım" dedi.

Bir masa etrafında bir araya gelen 4 arkadaş ise okey oynayarak vakit geçirdi. Savaş Yiğit, çok sıkıldığını ve güneşli havanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Abdullah Güler ise sıkılmanın tek çaresi olarak mesire alanına gelerek hem piknik yaptıklarını, hem de vakit geçirdiklerini söyledi. Güler, virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla yarım saatte bir gidip elini yüzünü yıkadığını da sözlerine ekledi.

Yasaktan haberinin olmadığını anlatan Sabir Gurbanov ise "Hiç haberim yoktu, bilseydik gelmezdik. Ne yapalım şimdi, birkaç dakikaya toplanıp gideriz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

İznik Gölü kıyısına hafriyat döken kişiye para cezası - Haber (havadan fotoğraflarla) Belgrad Ormanı'nda yasağa rağmen mangala devam - Haber BARİYERLERE ALDIRMADI BANKA OTURDU - Haber Siverek'te 3 dilde koronavirüs uyarısı - Haber (havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading