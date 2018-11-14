Antalya'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Antalya
'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Müftü Osman Artan
, makamında düzenlediği toplantıda, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında, "Sevgili Peygamberimiz" ve "Gençlik" konuları üzerine panel, söyleşi, konferans, ilahi dinletisi, vaaz başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.
Bunun için il merkezi ve ilçelerde komisyonlar kurulduğunu aktaran Artan, etkinlikler kapsamında Ukrayna
'dan gelen yerleşik yabancılardan oluşan ilahi grubunun da dinleti yapacağını bildirdi. Umre
başvurularının başladığına değinen Artan, Antalya'da şu ana kadar 152 başvuru yapıldığını ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın özel olarak yeni kampanyaları düzenlediğini vurgulayan Artan, "Taksitle umreye gönderme çalışmaları var. Kudüs
üzerinden gidilecek umre turları da var. Farklı bankalarla anlaşmalar var, taksit imkanı sunuyor. Bazı bankalar üç taksitle ödeme imkanı sağlamış." diye konuştu.
Bir gazetecinin, "Taksitle umreye gitmek caiz mi? Bazen tartışılıyor." sorusuna Artan, "Taksitle umreye gitmek caiz, hiçbir mahsuru yok. Kredi kartıyla borcunu ödüyorsun. Kredi çekildiği zaman banka garanti veriyor, aracı banka. Taksit yaptırıp umreye gitmek için de kayıt yaptıranlar var." karşılığını verdi.
"Bu, 'şudur, budur' diye ayrım yapmıyoruz"
"Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
'ın, Kadir Mısıroğlu
'na ziyaretinin ardından sosyal medyada karalama kampanyası başlatıldı. Değerlendirmeniz ne olacaktır?" sorusu üzerine Artan, tartışmaların kendilerini üzdüğünü dile getirdi.
İnsani bir ziyaret olduğuna işaret eden Artan, şöyle devam etti:
"Bu insani ziyarettir. Biz din adamıyız. Öyle insanları ziyaret ediyoruz ki yani toplumda suç işlemiş insanlar oluyor, başka şeyler oluyor. Hasta ziyaretlerinde, cenazelerde bulunmak bizim için önemli. Hangi cenaze olursa olsun vaktimiz yetiyorsa bulunmaya çalışıyoruz. Bu, 'Şudur, budur' diye ayrım yapmıyoruz. Onun için bu insani bir ziyarettir, bunun üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığının son günlerde çok güzel çalışmaları var. O çalışmaların gölgelenmemesi lazım. Bu Mevlid-i Nebi Haftasındaki çalışmaları gölgelememesi gerekiyor. Biz meseleye bu yönüyle bakıyoruz."
Müftü,Ukrayna,Umre,Antalya
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:07