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Antalya'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan alındı

Antalya'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan alındıAntalya'nın Serik ilçesinde bu yıl mevsimin ilk çileği halde kilosu 10 liraya alındı.

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:07
'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan alındı
Antalya'nın ilçesinde bu yıl mevsimin ilk çileği halde kilosu 10 liraya alındı. Komisyoncu Hasan Ali Topcu, ilk çileği getiren üretici Şaban Tilki'yi çeyrek altında ödüllendirdi.
Antalya bölgesinin en fazla çilek ekiminin yapıldığı Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde, üreticilerden Şaban Tilki, bu yıl mevsimin ilk çilek hasadını yaparak, Serik Hali'ne getirdi. Şaban Tilki, ilk hasadı 65 kilo olarak yaptıklarını belirterek, Ekim ayında ekimini gerçekleştirdiğimiz çileğimizin, bugün ilk meyvesini toplamanın heyecanını yaşıyoruz. Antalya bölgesinin en fazla çilek ekiminin yapıldığı Kadriye Mahallesi'nde 6 dekar serada yetiştirdiğimiz çileğin, ilk hasadını yaptık. İnşallah fiyatlar yüzümüzü güldürür dedi.
Şaban Tilki'yi, çeyrek altınla ödüllendiren komisyoncu Hasan Ali Topcu, Piyasada 20- 25 lira arasında fiyattan işlem gören ilk ürün çileğin kilosunu, 10 liradan satın aldık. Müstahsilimizi de yine çeyrek altınla ödüllendirdik. Geleneksel hale getirerek, her yıl ilk çileği getiren çiftçimizi çeyrek altınla ödüllendireceğiz diye konuştu.
Antalya'da mevsimin ilk çileği kilosu 10 liradan alındı

Hasan Ali, Antalya, serik, Güncel

Kaynak: DHA


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