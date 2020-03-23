Antalya'da meydan ve sokaklar, boş kaldı

ANTALYA'da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüse karşı evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığını kontrol etmek için meydan ve sokaklarda denetim yaptı. Kentin simge noktalarındaki kalabalığın büyük ölçüde azaldığı, Cumhuriyet Meydanı'nın ise tamamen boş olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından turizm kenti Antalya 'da, meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü. Kentte polis ve zabıta ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekileri uyarmak için denetim yaptı. Kentte normal zamanlarda kalabalık olan ve kentin simgeleri arasında bulunan Cumhuriyet Meydanı'nın sesiz ve sakin olduğu gözlendi. Sokaklardan nadir geçenlerin ise yüzlerinde maske olduğu görüldü. Kentin bir diğer simgesi Üç Kapılar'da ise eskisi kadar olmasa da az sayıda banklarda oturanlar görüldü. Kışın en soğuk günlerde dahi güneşlenenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sessizliğe büründü. Sahil bandı boyunca yürüyüş yapanların sosyal mesafe kuralına uydukları, az sayıda kişinin balık tutmaya çalıştığı gözlendi. Kentte büyük ölçüde 65 yaş ve üzerindekilerin sokakta olmadığı, araç ve yaya trafiğinin azaldığı dikkat çekti.

Kaynak: DHA