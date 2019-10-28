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Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu: İlk kez böyle bir şey görüyorum

Antalya'da denizde çıkıp kıyıdaki tatilcilerin üzerine doğru gelen hortum panik oluşturdu. Hem korkan hem de hortumu kaydeden tatilciler, hortum kaybolduktan sonra rahat bir nefes aldılar. Görüntüyü çeken vatandaşlar, 'İlk kez böyle bir şey görüyorum' diyerek yaşadıklarını anlattı.

28.10.2019 17:08

Antalya'nın Kemer İlçesinde denizde meydana gelen hortum kıya yöneldi vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Denizde meyedana gelen hortum karaya yönelince sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kaçışmaya başladı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kemer ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Tekirova Mahallesi'ndeki bir koyda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir grup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce, hem korktu hem cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

VATANDAŞLAR KAÇIŞTI

Hortumun kıyaya yönelmesiyle birlikte yürüyüş gurubu ve sahilin yakın kısmında bulunan iki vatandaş paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Görüntüyü çeken vatandaşlar, 'İlk kez böyle bir şey görüyorum' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kimsenin zarar görmediği hortumun daha sonra kıyıya gelerek bazı ağaçlara zarar verdiği kaydedildi.

Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu: İlk kez böyle bir şey görüyorum

Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA


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