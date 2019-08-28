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Antalya'da meyve bahçesi ve çalılık yangını

Antalya'nın Kepez ilçesinde, meyve bahçesi ve çalılık alanda yangın çıktı.

28.08.2019 14:16 Antalya'da meyve bahçesi ve çalılık yangını
Antalya'nın Kepez ilçesinde, meyve bahçesi ve çalılık alanda yangın çıktı.
Duraliler Mahallesi'nde Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğüne ait su deposunun yanındaki çalılık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle meyve bahçelerine sıçradı. Alevlerin yerleşim birimlerine, seralara ve ormana sıçramaması için 9 itfaiye aracı ve 30 personelle karadan, helikopterle de havadan müdahale ediliyor.
Olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede yaşayanlar da hortumlarla ve tarımsal sondaj suyuyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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