Antalya'da 'Milli Birlik Günü' toplantısı

Antalya
'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Toplantısı gerçekleştirildi.Antalya Valiliği
Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Milli Birlik Günü kapsamında yapılması planlanan etkinlikler değerlendirildi.
Vali Münir Karaloğlu
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Akdeniz Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal
, kamu kurumlarının il müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.Vali Karaloğlu
, 15 Temmuz'da yaşananların unutulmaması gerektiğini belirtti.
Karaloğlu, bir daha bu ve benzeri olayların yaşanmaması için toplum hafızasında 15 Temmuz gecesi yaşananların hatırlanması gerektiğini vurguladı.
Antalya'da kamu kurumları ve STK'lar 28 Haziran'a kadar gerçekleştirecekleri etkinlikleri Vali Yardımcısı Nurettin Ateş başkanlığındaki protokol heyetine bildirecek. Bildirilen etkinlikler Valilik Genelgesiyle yayınlanacak.
15 Temmuz günü Antalya Valiliği himayesinde 19 ilçenin merkez camisinde şehitler için Mevlid-i Şerif'ler okunacak. Şehitlik ziyaretinin de yapılacağı etkinlikler kapsamında, anma yürüyüşü düzenlenecek.