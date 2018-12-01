Antalya'da Milli Piyango Bayileri Denetlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Şube Müdürlüğü ile Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası ekiplerince, Milli Piyango bileti satışı yapan işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.
Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası ve Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, Antalya Expo Center çevresi yanı sıra kentin en işlek noktaları Kazım Özalp
, Atatürk
, Işıklar, Güllük ve Konyaaltı
caddelerinde Milli Piyango bilet satışı sabit ve seyyar bayiler denetlendi. Ekipler, ruhsat ve bayi kimlik kartı kontrolü yaptı. Stantlarda satış yapan görevliler yelek giymeleri ve şapka takmaları konusunda uyarıldı.
Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, kente dışarıdan gelen bayilere engel olmakta zorlandıklarını, bu denetimleri yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti.
'BAYİ SAYIMIZ 350, YILBAŞINDA 1050'
29 Kasım'da Milli Piyango yılbaşı biletlerinin satışa çıktığını kaydeden Çobanoğlu, aynı gün Antalya genelinde denetimlere başladıklarını anlattı. Kent genelinde 350 ruhsatlı bayi bulunduğunu vurgulayan Sercan Çobanoğlu, "Yılbaşı
biletleri satışa çıktığında bu ayı 3 katına çıkıyor. Mücadele edemez olduk artık. Dışarıdan Antalya'ya gelen ruhsatlı bayilere ev sahipliği yapıyoruz. Şu an kentte 1050 bayiden satış yapılıyor. İnanılmaz bir şekilde bayi göçü aldık. İklim güzel, satış da güzel. Bu nedenle insanlar buraya akın ediyor" dedi.
Çobanoğlu, aralıklarla bayi denetimi yapacaklarını söyledi.
Antalya
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:22